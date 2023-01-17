Швалев Вячеслав Павлович
Место рождения
Дата рождения30.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1985
Отец: Швалев Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.08.2009
Дочь: Швалева Виктория Вячеславовна
Мать ребёнка: Швалева Ольга Алексеевна
Бракосочетание
17.02.2012
Жена: Швалева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.2012
Сын: Швалев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Швалева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.2019
Сын: Швалев Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Швалева Ольга Алексеевна