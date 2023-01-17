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Швалев Вячеслав Павлович

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Место рождения

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1985

Отец: Швалев Павел Петрович

Мать: Швалева Людмила Васильевна

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.2009

Дочь: Швалева Виктория Вячеславовна

Мать ребёнка: Швалева Ольга Алексеевна

Бракосочетание
17.02.2012

Жена: Швалева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.2012

Сын: Швалев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Швалева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.2019

Сын: Швалев Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Швалева Ольга Алексеевна

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