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Колегов Леонид Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1922

Дата смерти

27.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1922

Отец: Колегов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колегова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колегова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колегова Анна

Смерть
27.09.2008
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское Кладбище (Красноярск)
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