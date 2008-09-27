Колегов Леонид Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1922
Дата смерти27.09.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1922
Отец: Колегов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колегова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колегова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колегова Анна
Смерть
27.09.2008
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское Кладбище (Красноярск)