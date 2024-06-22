Кравченко Мать Наташи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ковтун (Кравченко) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кравченко Михаил
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кравченко Никита Михайлович
Отец ребёнка: Кравченко Михаил
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: Самойленко (Кравченко) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кравченко Михаил
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Петрова (Кравченко) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кравченко Михаил
Смерть
Неизвестно