Кравченко Мать Наташи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Мать Наташи

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ковтун (Кравченко) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кравченко Михаил

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кравченко Никита Михайлович

Отец ребёнка: Кравченко Михаил

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Самойленко (Кравченко) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кравченко Михаил

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Петрова (Кравченко) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кравченко Михаил

Смерть
Неизвестно

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