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Трухин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна

Рождение ребёнка
26.07.1952

Сын: Трухин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна

Рождение ребёнка
26.07.1952

Сын: Трухин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна

Рождение ребёнка
22.10.1953

Дочь: (Трухина) Алевтина Анатольевна

Мать ребёнка: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна

Смерть
Неизвестно

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