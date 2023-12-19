Трухин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1952
Сын: Трухин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна
Рождение ребёнка
26.07.1952
Сын: Трухин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна
Рождение ребёнка
22.10.1953
Дочь: (Трухина) Алевтина Анатольевна
Мать ребёнка: Трухина (Зубова) Антонина Ульяновна
Смерть
Неизвестно