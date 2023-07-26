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Сосина Ефросинья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.01.1882 ст.

Муж: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.

Сын: Сосин Федор Федорович

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.

Дочь: Яковлева (Сосина) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.

Сын: Сосин Платон Федорович

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.

Сын: Сосин Яков Федорович

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.

Сын: Сосин Иоан Федорович

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.06.1909 ст.

Дочь: (Сосина) Анна Федорович

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Сосина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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