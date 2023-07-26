Сосина Ефросинья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.
Дочь: Яковлева (Сосина) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.
Сын: Сосин Яков Федорович
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.
Сын: Сосин Иоан Федорович
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Рождение ребёнка
09.06.1909 ст.
Дочь: (Сосина) Анна Федорович
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Сосина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Сосин Феодор Тихонович
Смерть
Неизвестно