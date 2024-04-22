Елисавета Михайлова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Михайло Васильев
Бракосочетание
1771
Муж: Фёдор Исаков
Рождение ребёнка
1773
Сын: Михайло Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Исаков
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Исаков
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гаврило Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Исаков
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Исаков
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Исаков
Смерть
После 1825