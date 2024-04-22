Елисавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисавета Михайлова

Елисавета Михайлова

Место рождения

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михайло Васильев

Мать: Устинья Демидова (Дементьева)

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1771

Муж: Фёдор Исаков

Рождение ребёнка
1773

Сын: Михайло Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гаврило Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close