Перевышин Егор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевышин Егор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домрочева Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевышин Павел Егорович

Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконугова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевышина Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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