Перевышин Егор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домрочева Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконугова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Перевышина Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно