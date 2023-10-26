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Чикина Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чикин Михаил Яковлев

Мать: Чикина Варвара Филиппова

Смерть
1913
Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата смерти неизвестна, найдена мертвой в овраге. Отпета в скорбященской церкви села Овсянникова 27.04.1913 и похоронена на приходском кладбище

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