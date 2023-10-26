Чикина Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чикин Михаил Яковлев
Мать: Чикина Варвара Филиппова
Смерть
1913
Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата смерти неизвестна, найдена мертвой в овраге. Отпета в скорбященской церкви села Овсянникова 27.04.1913 и похоронена на приходском кладбище