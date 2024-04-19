Бостанов Магомет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Узденова Зумрат
Рождение ребёнка
19.07.1981
Сын: Бостанов Сослан
Мать ребёнка: Узденова Зумрат
Рождение ребёнка
01.03.1983
Дочь: Бостанова Альмира
Мать ребёнка: Узденова Зумрат
Рождение ребёнка
22.05.1987
Дочь: Бостанова Альбина
Мать ребёнка: Узденова Зумрат
Рождение ребёнка
22.05.1987
Дочь: Бостанова Алина
Мать ребёнка: Узденова Зумрат
Смерть
Неизвестно