Бостанов Магомет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостанов Магомет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узденова Зумрат

Рождение ребёнка
19.07.1981

Сын: Бостанов Сослан

Мать ребёнка: Узденова Зумрат

Рождение ребёнка
01.03.1983

Дочь: Бостанова Альмира

Мать ребёнка: Узденова Зумрат

Рождение ребёнка
22.05.1987

Дочь: Бостанова Альбина

Мать ребёнка: Узденова Зумрат

Рождение ребёнка
22.05.1987

Дочь: Бостанова Алина

Мать ребёнка: Узденова Зумрат

Смерть
Неизвестно

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