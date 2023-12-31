Маремьяна Егорова
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно