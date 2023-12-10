Егорова Колотова Парасковья Никоновга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Колотова Парасковья Никоновга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Колотов Никон Яковлевич

Мать: Колотова Зиновия

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