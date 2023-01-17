Якуп Сулейманов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Зыаутдин Якупов
Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Нафиса Якупова
Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Нагимя Якупова
Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Габдурихаят Якупова
Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магимал Губейдуллина
Смерть
Неизвестно