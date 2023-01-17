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Якуп Сулейманов

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сулейман Назыров

Мать: Гульбайда (Гульгабида) Сагитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зыаутдин Якупов

Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Нафиса Якупова

Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Нагимя Якупова

Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Габдурихаят Якупова

Мать ребёнка: Магимал Губейдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магимал Губейдуллина

Смерть
Неизвестно
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