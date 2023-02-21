Зайцева Сапожникова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Сапожникова Анастасия Васильевна

Зайцева Сапожникова Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сапожников Василий Леонтьевич

Мать: не указана

Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close