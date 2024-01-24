Новак ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новак Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новак Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно