Новак ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новак Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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