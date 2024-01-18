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Шальнова Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Ефим (Евфимий)

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1877

Муж: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
14.10.1878 ст.

Дочь: Шувалова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шальнов Степан Федорович

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Панина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Шальнов Дмитрий? Федорович

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Шальнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Шальнов Николай Федорович

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
19.03.1896 ст.

Сын: Шальнов Василий Федорович

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
28.05.1898 ст.

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
28.05.1898 ст.

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.

Сын: Шальнов Петр Федорович

Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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