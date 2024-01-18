Шальнова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Ефим (Евфимий)
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
14.10.1878 ст.
Дочь: Шувалова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Панина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Шальнов Дмитрий? Федорович
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Шальнов Николай Федорович
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
19.03.1896 ст.
Сын: Шальнов Василий Федорович
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
28.05.1898 ст.
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
28.05.1898 ст.
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Федор Семенович
Смерть
Неизвестно