Иван Флоров
Место рожденияс. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Флор Федоров
Мать: ? ?
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дмитревский Михаил Иванов
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок