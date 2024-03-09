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Иван Флоров

Место рождения

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Дети

1826 г.р.
1830 г.р.
1832 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Флор Федоров

Мать: ? ?

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дмитревский Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок
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