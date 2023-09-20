Клопов Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопов Севастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Клопов Семен

Мать: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеманаева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абанина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Клопов Владимир

Мать ребёнка: Шеманаева Александра Ивановна

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1925

Дочь: Клопова Марианна Севастьяновна

Мать ребёнка: Абанина Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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