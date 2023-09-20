Клопов Севастьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Клопов Семен
Мать: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клопов Владимир
Мать ребёнка: Шеманаева Александра Ивановна
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1925
Дочь: Клопова Марианна Севастьяновна
Мать ребёнка: Абанина Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно