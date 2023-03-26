Михайлова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1905

Дочь: Михайлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Петрович

Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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