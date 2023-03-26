Михайлова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1905
Дочь: Михайлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Николай Петрович
Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно