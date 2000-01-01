Серой Хиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серой Хиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серой Иосиф Львович

Отец ребёнка: Серой Лев Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серой Зинаида Льсовна

Отец ребёнка: Серой Лев Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серой Лев Иосифович

Смерть
Неизвестно
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