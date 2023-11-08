Szczawińska (Łaszczyńska) Olga
Место рожденияRzym
Дата рождения05.05.1874
Дата смерти27.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1874
Отец: Łaszczyński Bolesław
Rzym
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Рождение ребёнка
1899
Сын: Szczawiński Zdzisław
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Рождение ребёнка
10.12.1901
Сын: Szczawiński Ziemowit
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: Maria Józefa
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Рождение ребёнка
16.04.1905
Дочь: Halszka Maria
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Рождение ребёнка
07.05.1907
Отец ребёнка: Szczawiński Leon
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Szczawiński Leon
1896
Смерть
27.10.1952