Szczawińska (Łaszczyńska) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szczawińska (Łaszczyńska) Olga

Место рождения

Rzym

Дата рождения

05.05.1874

Дата смерти

27.10.1952

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

1898 г.р.
1899 г.р.
Около 1900 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1874

Отец: Łaszczyński Bolesław

Мать: Łaszczyńska Józefa Kazimiera

Rzym
Рождение ребёнка
1898

Сын: Szczawiński Witold Maria

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Рождение ребёнка
1899

Сын: Szczawiński Zdzisław

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Szczawiński Jurand Maria

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Szczawiński Ziemowit

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: Maria Józefa

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: Halszka Maria

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Szczawiński Jacek Maria

Отец ребёнка: Szczawiński Leon

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Szczawiński Leon

1896
Смерть
27.10.1952
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