Зорге Рихард
Место рожденияс. Сабунчи, Бакинский уезд Бакинской губернии
Дата рождения04.10.1895
Дата смерти07.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Сабунчи, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1895 по 1898
с. Сабунчи, Бакинский уезд Бакинской губернии
Смерть
07.11.1944
г. Токио, Япония
Место жительства
По 1944
г. Токио, Япония