Зорге Рихард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорге Рихард

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Место рождения

с. Сабунчи, Бакинский уезд Бакинской губернии

Дата рождения

04.10.1895

Дата смерти

07.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сабунчи, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1895 по 1898
с. Сабунчи, Бакинский уезд Бакинской губернии
Смерть
07.11.1944
г. Токио, Япония
Место жительства
По 1944
г. Токио, Япония
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