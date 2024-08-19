Хомутова Зиновия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти24.05.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1835
Отец: Хомутов Андрей Спиридонович
Мать: Дарья Калинникова
вычислено. подтверждений рождения и вообще родства пока нет.
Восприемник
01.01.1854 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7DB6?i=1&wc=QGZ2-GYX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887120&cc=1931806
Восприемник
17.01.1854 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7DYT?i=5&wc=QGZ2-GYX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887120&cc=1931806
Смерть
24.05.1895 ст.
старая девица умерла от старости в возрасте 60 лет