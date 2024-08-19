Хомутова Зиновия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутова Зиновия Андреевна

Хомутова Зиновия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.05.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Хомутов Андрей Спиридонович

Мать: Дарья Калинникова

вычислено. подтверждений рождения и вообще родства пока нет.
Восприемник
01.01.1854 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7DB6?i=1&wc=QGZ2-GYX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887120&cc=1931806
Восприемник
17.01.1854 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7DYT?i=5&wc=QGZ2-GYX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887120&cc=1931806
Смерть
24.05.1895 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
старая девица умерла от старости в возрасте 60 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.