Смирнова (Степанова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1908
Дата смерти26.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
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Смерть
26.01.1971
деревня Архарово
Похоронена на кладбище в д. Глушицы Рыбинского района Ярославской области.