Смирнова (Степанова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Степанова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1908

Дата смерти

26.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.1971
деревня Архарово
Похоронена на кладбище в д. Глушицы Рыбинского района Ярославской области.
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