Колесников Анатолий Николаевич
мужской, родился 04.10.1972, Город Кировск Луганская область
ОтецКолесников Николай Александрович02.09.1948 г.р.
МатьКолесникова (Митасова) Надежда Ефимовна19.07.1952 г.р.
Супруги
Квитковская Ирина Анатольевна25.05.1975 г.р.
Дети
Филимонова (Колесникова) Татьяна Анатольевна24.10.1991 г.р.
Маликова Зиганшина (Колесникова) Марина Анатольевна07.02.1993 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972
Город Кировск Луганская область
Бракосочетание
17.08.1991
Жена: не указана
Кировск Луганская область
Рождение ребёнка
24.10.1991
Дочь: Филимонова (Колесникова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Романова Ирина Егоровна
город Стаханов Луганская область
Рождение ребёнка
07.02.1993
Дочь: Маликова Зиганшина (Колесникова) Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Романова Ирина Егоровна
Бракосочетание
19.11.2022