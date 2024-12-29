Колесников Анатолий Николаевич 04.10.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесников Анатолий Николаевич

Автор
АК
Колесников А.

мужской, родился 04.10.1972, Город Кировск Луганская область

Отец
Колесников Николай Александрович02.09.1948 г.р.
Мать
Колесникова (Митасова) Надежда Ефимовна19.07.1952 г.р.
Супруги
Квитковская Ирина Анатольевна25.05.1975 г.р.
Дети
Филимонова (Колесникова) Татьяна Анатольевна24.10.1991 г.р.
Маликова Зиганшина (Колесникова) Марина Анатольевна07.02.1993 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972

Отец: Колесников Николай Александрович

Мать: Колесникова (Митасова) Надежда Ефимовна

Город Кировск Луганская область

Бракосочетание
17.08.1991

Жена: не указана

Кировск Луганская область

Рождение ребёнка
24.10.1991

Дочь: Филимонова (Колесникова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Романова Ирина Егоровна

город Стаханов Луганская область

Рождение ребёнка
07.02.1993

Дочь: Маликова Зиганшина (Колесникова) Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Романова Ирина Егоровна

Бракосочетание
19.11.2022

Жена: Квитковская Ирина Анатольевна

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