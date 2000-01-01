Шанаурин Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурин Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Шанаурин ?

Мать: Шанаурин ?

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