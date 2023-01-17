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Амелюшкин Петр Афанасьевич

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Место рождения

д. Починки, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

21.01.1906

Дата смерти

23.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906

Отец: Амелюшкин Афанасий

Мать: не указана

д. Починки, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
03.01.1942

Жена: Анастасия Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
23.09.1942
Лагерь Шталаг 336 (г.Каунас, Литва)
Причина смерти: На войне | Погиб в плену
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