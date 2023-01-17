Амелюшкин Петр Афанасьевич
Место рожденияд. Починки, Ногинский район, Московская область
Дата рождения21.01.1906
Дата смерти23.09.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906
Отец: Амелюшкин Афанасий
Мать: не указана
д. Починки, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
03.01.1942
Жена: Анастасия Васильевна
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
23.09.1942
Лагерь Шталаг 336 (г.Каунас, Литва)
Причина смерти: На войне | Погиб в плену