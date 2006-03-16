Соболева АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2006

Отец: Соболев АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать: Соболева СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

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