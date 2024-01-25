Усанина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанина Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949

Отец: Усанин Михаил Георгиевич

Мать: Боровинских Александра Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1972

Сын: Пулин Павел Петрович

Отец ребёнка: Пулин Петр Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1974

Дочь: Пулина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пулин Петр Павлович

Рождение ребёнка
22.05.1985

Сын: Пулин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пулин Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пулин Петр Павлович

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