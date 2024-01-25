Усанина Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949
Рождение ребёнка
24.10.1972
Сын: Пулин Павел Петрович
Отец ребёнка: Пулин Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1974
Дочь: Пулина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пулин Петр Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1985
Отец ребёнка: Пулин Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пулин Петр Павлович