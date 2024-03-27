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Халитов Аксян

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
1836

Отец: Жалюков Халит

Мать: Салеха

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Аксянов Айся

Мать ребёнка: Хакимя

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимя

Смерть
Неизвестно
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