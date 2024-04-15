Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Новошешминский, с. Тубылгы Тау
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.05.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хөснетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Низамова) Минбаян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы
Рождение ребёнка
1930
Сын: Низамов Минабеттин Кыям Улы
Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы
Рождение ребёнка
27.03.1936
Сын: Киямов Наил Кыям Улы
Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы
Смерть
04.05.1979