Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Новошешминский, с. Тубылгы Тау

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хөснетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы

Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Низамова) Минбаян

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы

Рождение ребёнка
1930

Сын: Низамов Минабеттин Кыям Улы

Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Киямов Наил Кыям Улы

Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы

Смерть
04.05.1979

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