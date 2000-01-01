Липнягова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липнягова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Липнягов Алексей

Рождение ребёнка
1904

Сын: Липнягов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Липнягов Алексей

город Красноярск, Россия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Липнягов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липнягов Алексей

Смерть
1915
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