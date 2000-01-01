Липнягова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Липнягов Алексей
Рождение ребёнка
1904
Сын: Липнягов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Липнягов Алексей
город Красноярск, Россия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Липнягов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липнягов Алексей
Смерть
1915