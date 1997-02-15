Карпович Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти15.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: Карпович Григорий Акимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горденко Анна Дмитриевна
Смерть
15.02.1997