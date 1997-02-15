Карпович Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович Егор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

15.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Карпович Григорий Акимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горденко Анна Дмитриевна

Смерть
15.02.1997
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