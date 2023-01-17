Акулина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Арина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Емельян Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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