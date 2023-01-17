Акулина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Арина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Емельян Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно