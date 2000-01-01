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Васильева (Дмитриева) Людмила Федоровна
Васильева (Дмитриева) Людмила Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Дмитриев Федор Гаврилович
1913 г.р.
Мать
Дмитриева (Колупаева) Анна Акимовна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Дмитриев Федор Гаврилович
Мать:
Дмитриева Анна Акимовна
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