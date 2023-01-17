(Медведева) Неонила Павлова
Место рождения
Дата рождения23.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1833
Отец: Медведев Павел Ларионов
Крещение
24.10.1833
воспреемники: Онагож села Казенный крестьянин Захар Григорьев Хвостов, после отданнаго в некруты казеннаго крестьянина Василья Иванова Тихонова жена его Устинья Ларионова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно