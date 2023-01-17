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(Медведева) Неонила Павлова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1833

Отец: Медведев Павел Ларионов

Мать: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.10.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож села Казенный крестьянин Захар Григорьев Хвостов, после отданнаго в некруты казеннаго крестьянина Василья Иванова Тихонова жена его Устинья Ларионова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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