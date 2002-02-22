Черненченко Владимир Иванович
Место рожденияГород Абинск , Краснодарский край
Дата рождения01.02.1938
Дата смерти22.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938
Город Абинск , Краснодарский край
Бракосочетание
21.05.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Кызылорда, Казахстан
Рождение ребёнка
15.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кызылорда, Казахстан
Смерть
22.02.2002
Шымкент , Казахстан
Похороны
Неизвестно
Шымкент, Казахстан