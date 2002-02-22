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Черненченко Владимир Иванович

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Место рождения

Город Абинск , Краснодарский край

Дата рождения

01.02.1938

Дата смерти

22.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938

Отец: Черненченко Иван Иванович

Мать: Черненченко Ольга Яковлевна

Город Абинск , Краснодарский край
Бракосочетание
21.05.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Кызылорда, Казахстан
Рождение ребёнка
15.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кызылорда, Казахстан
Смерть
22.02.2002
Шымкент , Казахстан
Похороны
Неизвестно
Шымкент, Казахстан
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