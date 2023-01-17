Шошин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1931
Сын: Шошин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Шошина Екатерина Николаевна
Ведерки, Мисковская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
Спас, Костромской муниципальный район, Костромская область