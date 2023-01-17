Шошин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1931

Сын: Шошин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Шошина Екатерина Николаевна

Ведерки, Мисковская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
Спас, Костромской муниципальный район, Костромская область
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