Мовкаленко Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовкаленко Макар
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
21.?.1905
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья
Рождение ребёнка
22.?.1910
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья
Рождение ребёнка
09.?.1912
Сын: Мовкаленко Дмитрий
Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья
Рождение ребёнка
21.?.1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мовкаленко Меланья
Смерть
Неизвестно