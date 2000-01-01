Мовкаленко Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовкаленко Макар

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
21.?.1905

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья

Рождение ребёнка
22.?.1910

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья

Рождение ребёнка
09.?.1912

Сын: Мовкаленко Дмитрий

Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья

Рождение ребёнка
21.?.1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Мовкаленко Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Меланья

Смерть
Неизвестно
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