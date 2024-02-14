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Цопа Сил Лукич

Место рождения

х.Руды

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Цопа Кирилл Силович

Мать ребёнка: Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова

Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: (Цопа) Анастасия

Мать ребёнка: Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова

Смерть
Неизвестно

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