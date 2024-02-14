Цопа Сил Лукич
Место рождениях.Руды
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1907
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Цопа Кирилл Силович
Мать ребёнка: Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: (Цопа) Анастасия
Мать ребёнка: Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова
Смерть
Неизвестно