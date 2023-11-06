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Статов Владимир

Место рождения

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская (Статова) Александра

Мать ребёнка: Статова Акулина

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Статова) Агрофена

Мать ребёнка: Статова Акулина

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Статова Акулина

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1918

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