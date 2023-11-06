Статов Владимир
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернявская (Статова) Александра
Мать ребёнка: Статова Акулина
Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Статова) Агрофена
Мать ребёнка: Статова Акулина
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Статова Акулина
Смерть
1918