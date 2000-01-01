Максим Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Ефим Стефанов

Мать: Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: иван Максимов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Прокофий Максимов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ирина Максимова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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