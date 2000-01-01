Максим Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Ефим Стефанов
Мать: Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: иван Максимов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Прокофий Максимов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ирина Максимова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно