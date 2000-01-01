Корниенко Григорий
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Журавлева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулубаева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корниенко Ксения
Смерть
Неизвестно