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Корниенко Григорий

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Журавлева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулубаева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Ксения

Смерть
Неизвестно
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