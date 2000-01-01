Сапрыкин Кузьма Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Кузьма Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сапрыкин Андрей Сидоров

Мать: Анна Васильева

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