Даниленко Аксинья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Даниленко Петр (Георгиев)
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аксинья (Ксения) (Георгиева)
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Иульяния (егорова)
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Грек Мария (Егорьева)
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Даниленко Филипп (Егорьев)
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Кучура Матрона (Егорьева)
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров
Рождение ребёнка
1859
Сын: Даниленко Григорий Георгиев
Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров