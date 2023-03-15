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Даниленко Аксинья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Даниленко Петр (Георгиев)

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аксинья (Ксения) (Георгиева)

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Иульяния (егорова)

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Грек Мария (Егорьева)

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Даниленко Филипп (Егорьев)

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Кучура Матрона (Егорьева)

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Даниленко Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

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