Горбач Ева/Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбач Ева/Анастасия Петровна

Горбач Ева/Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбач Карп Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Горбач Елена Карповна

Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ворожун (Горбач) Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горбач Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Горбач Фёдор Карпович

Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Горбач Иван Карпович

Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.