Горбач Ева/Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Горбач Елена Карповна
Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ворожун (Горбач) Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Горбач Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1933
Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Горбач Иван Карпович
Отец ребёнка: Горбач Карп Кириллович
Смерть
Неизвестно