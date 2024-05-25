Десятова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807
Сын: Десятов Иван Никитич
Отец ребёнка: Десятов Никита Петрович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Десятова Хавронья
Отец ребёнка: Десятов Никита Петрович
Смерть
Неизвестно