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Десятова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1806 и 1807 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЕХ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807

Сын: Десятов Иван Никитич

Отец ребёнка: Десятов Никита Петрович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Десятова Хавронья

Отец ребёнка: Десятов Никита Петрович

Смерть
Неизвестно

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