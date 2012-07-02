Зверев Степан Иванович
Место рожденияс. Старая Башкарка Пригородный р-н Свердловской обл
Дата рождения08.08.1934
Дата смерти02.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1934
Рождение ребёнка
07.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1959
Сын: Зверев Константин Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2012