Зверев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Степан Иванович

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Место рождения

с. Старая Башкарка Пригородный р-н Свердловской обл

Дата рождения

08.08.1934

Дата смерти

02.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1934

Отец: Зверев Иван Иович

Мать: Зверева (Овчинникова) Матрена Егоровна (Ивановна)

Рождение ребёнка
07.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1959

Сын: Зверев Константин Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.2012

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