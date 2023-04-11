Васильев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова (Васильева) Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Васильев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно