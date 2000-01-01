Яковлев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1968

Дочь: Шевцова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Яковлева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Раиса

Смерть
Неизвестно
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