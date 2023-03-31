Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулиева Шазина Рамазановна
Мать ребёнка: Байрамкулиева Асият Магомедовна
Рождение ребёнка
20.03.2010
Сын: Байрамкулиев Нухбег Рамазанович
Мать ребёнка: Байрамкулиева Асият Магомедовна
Рождение ребёнка
08.12.2013
Дочь: Байрамкулиева Ибадет Рамазановна
Мать ребёнка: Байрамкулиева Асият Магомедовна