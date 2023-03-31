Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулиев Рамазан Зейнуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ШБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулиева Шазина Рамазановна

Мать ребёнка: Байрамкулиева Асият Магомедовна

Рождение ребёнка
20.03.2010

Сын: Байрамкулиев Нухбег Рамазанович

Мать ребёнка: Байрамкулиева Асият Магомедовна

Рождение ребёнка
08.12.2013

Дочь: Байрамкулиева Ибадет Рамазановна

Мать ребёнка: Байрамкулиева Асият Магомедовна

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